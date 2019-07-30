شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدني يفتتح مبنى الركاب الجديد في مطار الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، صباح الثلاثاء، مبنى الركاب «2» في مطار الغردقة الدولي، بعد رفع كفاءة المبنى، وتركيب المنظومة الأمنية «stx»، وحماية سقف المطار من الأمطار الغزيرة التي قد يتعرض لها في الشتاء.

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تأتي أعمال التطوير في إطار الخطط المستقبلية لمطار الغردقة بإنشاء مبنى ركاب جديد لخدمة الرحلات الدولية والمحلية، بقدرة استيعابية 7.5 مليون راكب، وإنشاء مدرج جديد للطائرات بطول 4 كم موازى للمدرج الحالى لخدمة أحدث الطائرات.

يتكون المبنى من 3 طوابق، بمساحة إجمالية 90.000 متر مربع، وبطول نحو 750 مترًا، وعرض 135، وارتفاع 20 مترًا. ويضمن المبنى الفصل التام بين المغادرين والقادمين، كما يحتوى على الخدمات لتأمين راحة الركاب والزائرين.

يضم المبنى الجديد 11 بوابة مغادرة متصلة بالطائرات، بواسطة جسور مباشرة، و9 بوابات مغادرة لخدمة الطائرات البعيدة، و72 كاونتر حجوزات، لتسجيل المغادرين واستلام الحقائب، و18 كاونتر لتوثيق جوازات الركاب المغادرين، و16 كاونتر لتوثيق جوازات الركاب القادمين.