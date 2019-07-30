شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 30 يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يعقد المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تنطلق بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة العادية (46) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، بالشراكة مع منظمة «اليونسكو» ورشة عمل إقليمية حول بناء القدرات في مجال حفظ التراث الوثائقي العالمي.
يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة اليونانية (أثينا) في زيارة رسمية تستهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك والقضايا محل اهتمام البلدين.
تسير شركة مصر للطيران 23 رحلة جوية لنقل 4614 حاجا إلى مدينتي جدة والمدينة المنورة لأداء مناسك الحج.
تنظم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر.
تعود بعثة المنتخب المصري لكرة اليد للشباب، إلى أرض الوطن بعد المشاركة في بطولة العالم التي أقيمت في أسبانيا.
تنطلق في مدينة رام الله أعمال المؤتمر السنوي العام لمنظمة الإشتراكية الدولية الذي تستضيفه دولة فلسطين، بحضور 100 مشارك يمثلون الأحزاب السياسية من 25 دولة في العالم.
تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 5 متهمين بـ«خلية الوراق الإرهابية»، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين.
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