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بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر أغسطس الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، اعتبارا من يوم الخميس، المقبل، صرف السلع التموينية المدعمة، ضمن مقررات شهر أغسطس المقبل ، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد بدأت  تطبيق المرحلة الرابعة من تنقية بطاقات التموين، واستبعاد غير المستحقين من دعم السلع التموينية، حتى تستمر الوزارة فى استخراج بطاقات تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية والعمالة الموسمية والمستفيدين من  "تكافل وكرامة"، حيث بدأت الوزارة فى إرسال رسائل قصيرة لغير المستحقين لدعم السلع على بونات صرف الخبز والسلع التموينية تفيد بأنهم من غير المستحقين وسيتم إيقاف بطاقاتهم.

 

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