شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: حملات رقابية على محال وشوادر اللحوم استعدادا لعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، تكثيف الرقابة على الأسواق، وتوجية حملات رقابية على الأسواق، طوال أيام عيد الأضحى المبارك، للتأكد من سلامة اللحوم التى تباع فى السوبر ماركت، والشوادر استعداد لعيد الأضحى المبارك. Advertisements وكلفت وزارة الصحة والسكان، فرق صحية للمرور على المحال التجارية، وشوادر اللحوم لضمان تقديم أغذية صحية للمواطنين. ويتابع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أى انتشار للأمراض الوبائية فى جميع المحافظات والتعرض لحالات التسمم.

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