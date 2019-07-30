"الحكم على المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات".. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، تداول بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- اليوم.. محاكمة 3 مشرفين حمام سباحة تسببوا في غرق طفل بالنزهة

تنظر محكمة جنح النزهة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 3 مشرفين حمام سباحة في أحد الأندية بالنزهة بتهمة الإهمال ما تسبب في وفاة طفل غرقًا.

وكشفت التحقيقات أن والد الطفل اتهم مشرفي حمام السباحة بالإهمال الذي تسبب في وفاة نجله البالغ 5 سنوات.

وقال والد الطفل في التحقيقات إنه سلّم نجله إلى مشرف على حمام السباحة طالبًا الاعتناء به لحين تغيير ملابسه، وعند عودته لم يجد نجله حتى عثروا على جثته غارقًا بحمام السباحة.

- اليوم.. محاكمة 5 متهمين في "خلية الوراق الإرهابية"

تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت في 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.

- اليوم.. محاكمة المتهمين بقضية هدايا "الأهرام"

Advertisements

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسني الضبع، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 4 من الرؤساء السابقين لمجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "هدايا الأهرام"، لاتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرارًا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونًا و121 ألف جنيه، بتقديم هدايا باهظة الثمن على حساب المؤسسة، لعدد من المسئولين السابقين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

شملت قائمة الاتهام كلًا من إبراهيم نافع، ومرسي عطاالله، وصلاح الغمري، والدكتور عبد المنعم سعيد، وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية خلال فترات متلاحقة.

وأسندت النيابة العامة في قرار الاتهام إلى رؤساء مؤسسة الأهرام الأربعة السابقين تهم الإضرار العمد بالمال العام (أموال مؤسسة الأهرام) وتحميل موازنة مؤسسة الأهرام شراء هدايا باهظة الثمن على نحو يخالف قواعد صرف أموال المؤسسة المقررة قانونًا.

- الفصل في دعوى إسقاط الجنسية عن نجلي مرسي

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن شيماء وأسامة محمد مرسي، نجلي الرئيس الأسبق محمد مرسي.

اختصمت الدعوى رقم 46519 / 46515 لسنة 71 كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وطالب مقميم الدعوى من هيئة المحكمة بإصدار حكم قضائي يؤيد مطالبه بإسقاط الجنسية المصرية عن شيماء وأسامة محمد مرسي، نجلي مرسي.

- الحكم على 26 متهمًا بـ "الهجوم على فندق الأهرامات"

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، حكمها على 26 متهمًا بينهم 23 متهمًا محبوسًا، و3 هاربين، بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم.

وكانت المحكمة أصدرت قرارا بإحالة أوراق 7 متهمين في القضية إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأى في إعدامهم.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، وذكرت في أمر الإحالة أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016، قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.​