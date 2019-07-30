الحكم على 26 متهمًا بـ "الهجوم على فندق الأهرامات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، حكمها على 26 متهمًا بينهم 23 متهمًا محبوسًا، و3 هاربين، بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وأحمد عبدالحكم، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

وكانت المحكمة أصدرت قرارا بإحالة أوراق 7 متهمين في القضية إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأى في إعدامهم.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، وذكرت في أمر الإحالة أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016، قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.