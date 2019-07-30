أخبار مصر | عمرو أديب يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ الإخوان الإرهابية بالسودان: "لموا هدومكم وروحوا في ستين داهية" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو أديب يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ الإخوان الإرهابية بالسودان: "لموا هدومكم وروحوا في ستين داهية" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي"، مؤكدا أن مصر تهتم بما يحدث في السودان عن كثب ولكن لا تتدخل في شؤونها الداخلية مثلما تفعل بعض الدول الأخرى.

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وأوضح، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الاثنين، أن رسالة الرئيس السيسي واضحة أن مصر تقف خلف اختيارات الشعب السوداني، مضيفا أن مصر نجحت منذ اللحظة الأولى أن تكسب ثقة الإدارة السودانية، كما أن الإدارة السودانية أكدت أنهم لن يتركوا على أرضهم من يعادي مصر، موضحًا أن السودان لن تسمح بوجود عناصر إخوانية مطلوبة لدى مصر على أراضيها.

وأشار إلى أن الرئيس السابق للسودان عمر البشير كان يحتضن الكثير من عناصر الإخوان الإرهابية، ولكن الإدارة الحالية في السودان ذكرت أنها لن تترك على لأراضيها اي عناصر إخوانية مطلوبة في مصر، مؤكدًا أن السودان لم تعد مكانا آمنا للإخوان، "السودان أعلنت أي حد مطلوب في مصر يا إما يمشي حالًا يا هنسلمه".

وأوضح أن ليبيا أيضا أصبحت غير آمنة لجماعة الإخوان الإرهابية، كما أن عناصر الجماعة يواجهون مشكلة أخرى في تركيا وهناك تخوفات من ترحيلهم، ويتبقى فقط قطر، مستطردا، "هييجي يوم وقطر تعرف قد إيه الإخوان خطر على العائلة الحاكمة القطرية، لموا هدومكم واجروا روحوا في ستين داهية".