شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تستقبل طلاب المرحلة الثانية للتنسيق بـ14معملا بـ 5 كليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ جامعة عين شمس، غدٍ الأربعاء، فى استقبال طلاب المرحلة الثانية للتنسيق، لإجراء أعمال التنسيق الإلكترونى، للعام الدراسى الجديد 2019 -2020.

وتستقبل جامعة عين شمس طلاب المرحلة الثانية من خلال 14 معمل حاسب آلى، مزودة بـ 306 جهاز كمبيوتر، بكليات الحاسبات والمعلومات والآداب داخل الحرم الجامعى بالعباسية، وكلية الزراعة بشبرا الخيمة ،وكلية البنات بمصر الجديدة، وكلية الهندسة بعبده باشا فى العباسية، فضلاً عن معامل المدينة الجامعية طلبة بالعباسية.

وأكدت الجامعة استعدادها بفريق من الإداريين المؤهلين والمدربين للقيام بأعمال التنسيق علاوة على توفير كافة الأدوات التى تساعد على أداء الخدمة بالجودة المطلوبة وتوجيه العاملين بحسن استقبال الطلاب والمرافقين لهم، وإرشادهم لإتمام عملية التنسيق بالكيفية المطلوبة، وسيتم العمل وفقًا للمواعيد التى تقررها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى .

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يذكر أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2019، بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.

وأعلنت الوزارة، انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق بداية من يوم الأربعاء المقبل، وحتى يوم الأحد المقبل، معلنة أن إجمالى الطلاب المقرر قبولهم فى هذه المرحلة 229978 طالب وطالبة، بواقع 175673 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.

