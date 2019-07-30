شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعتقل لاجئين صوماليين حاولا الانضمام للجهاديين في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الاثنين، اعتقال لاجئين صوماليين حاولا السفر إلى مصر للالتحاق بصفوف «ولاية سيناء»، فرع تنظيم داعش الإرهابي في مصر.

ذكر القرار الاتهامي الذي أحالته النيابة العامة إلى محكمة أريزونا الفيدرالية أن أحمد مهد محمد، 21 عاما، وعابدي يماني حسين، 20 عاما، اللذين يقيمان في توسكون بولاية أريزونا وضعا خطة للالتحاق بصفوف التنظيم الجهادي في سيناء.

أوضح القرار الاتهامي أن الشابين أخبرا عميلا سريا في مكتب التحقيقات الفيدرالي، قدم نفسه إليهما على أنه من أنصار التنظيم، أنهما يريدان «قتل أكبر عدد من الناس» و«ذبح أولئك الكفّار» وكسب شهرة في العالم أجمع.

وقال «حسين» للعميل الفيدرالي المتخفي في يونيو: «أنا أبوجهاد، هذا هو اسمي»، حسبما ذكر القرار الاتهامي.

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واعتقل الشابان في مطار توكسون الدولي، الجمعة، بعدما سجّلا تذكرة سفرهما إلى مطار القاهرة الدولي.

وبحسب القرار الاتهامي، فإن «محمد» حاصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة التي وصل إليها لاجئا من الصومال.

أما «حسين» فما زال من جهته يحتفظ بصفة لاجئ.

وجذب الشابان انتباه المحقّقين إليهما على وسائل التواصل الاجتماعي، أغسطس الماضي، عندما عبّر «محمد» عن رغبته بالسفر إلى سوريا أو مصر للالتحاق بالتنظيم.

ووجهت النيابة إليهما تهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عاما.