شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب شباب اليد في مطار القاهرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة منتخب شباب كرة اليد في مطار القاهرة، عقب تتويجهم ببرونزية كأس العالم.

التقط الوزير صورًا تذكارية مع لاعبي الفريق، ووجه إليهم تحية رئيس الجمهورية على إنجازهم في البطولة التي أقيمت في إسبانيا.

فيما نظم أهالي اللاعبين زفة بالعصي والمزمار للاحتفال بالإنجاز التاريخي لأبنائهم، وشدد اللاعبون على أن الإنجاز لن يكون الأخير.

وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب شباب اليد في مطار القاهرة

وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب شباب اليد في مطار القاهرة