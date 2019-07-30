- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب شباب اليد في مطار القاهرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة منتخب شباب كرة اليد في مطار القاهرة، عقب تتويجهم ببرونزية كأس العالم.
التقط الوزير صورًا تذكارية مع لاعبي الفريق، ووجه إليهم تحية رئيس الجمهورية على إنجازهم في البطولة التي أقيمت في إسبانيا.
فيما نظم أهالي اللاعبين زفة بالعصي والمزمار للاحتفال بالإنجاز التاريخي لأبنائهم، وشدد اللاعبون على أن الإنجاز لن يكون الأخير.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب شباب اليد في مطار القاهرة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.