شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الخامس.."التموين" تواصل العمل بالأوكازيون الصيفى فى المحلات التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لليوم الخامس، العمل بالأوكازيون الصيفى، على أن يجرى عرض المنتجات بأسعار مخفضة، للتخفيف من معاناة المواطنين.



وكان قطاع التجارة بالوزارة، قد أصدر بعض النصائح للمواطنين، خلال حصولهم على المنتجات، وهى مشاهدة الملابس بشكل جيد، قبل الشراء، للتأكد من جودتها وأنه فى حالة وجود لون المنتج باهت، فأنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجارى والحصول على فواتير بالسلع، التى يتم شراؤها، موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون، وبعد التخفيضات، والتعامل مع المحلات المرخصة، وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقهم فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية.