شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج الجمعيات من المنيا وبنى سويف يغادرون اليوم للأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر اليوم الثلاثاء، حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات المنيا وبنى سويف، وبعض حجاج الجمعيات الأهلية المركزية، حيث سيتم تفويج 655 حاجا إلى مكة المكرمة ، على أن تتوالى باقى أفواج حجالجمعيات خلال الأيام المقبلة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة التضامن، أنه سيصاحب الحجاج 13واعظًا، منهم لأول مرة لهذا العام ،3 واعظات دينيات، بالاتفاق مع وزارة الأوقاف، لتقديم التوعية بالأراضى السعودية، إضافة إلى عقد ندوات دينية للحجاج، خلال تواجدهم فى السعودية، للتوعية بأداء مناسك الح.
وناشدت الوزارة الحجاج باتباع التعليمات الصادرة من الجانب السعودى، والالتزام بمواعيد السفر والعودة المدونة على التذاكر، والالتزام بالقواعد والضوابط التى وضعتها سلطات المملكة العربية السعودية لموسم الحج، إضافة إلى بدء أعمال غرفة العمليات المركزية، لتلقى تقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج.
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