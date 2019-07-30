اليوم.. محاكمة المتهمين بقضية هدايا "الأهرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسني الضبع، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 4 من الرؤساء السابقين لمجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "هدايا الأهرام"، لاتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرارًا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونًا و121 ألف جنيه، بتقديم هدايا باهظة الثمن على حساب المؤسسة، لعدد من المسئولين السابقين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسني الضبع، وبعضوية المستشارين محمد حمدي وأحمد عمر، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

شملت قائمة الاتهام كلًا من إبراهيم نافع، ومرسي عطاالله، وصلاح الغمري، والدكتور عبد المنعم سعيد، وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية خلال فترات متلاحقة.

وأسندت النيابة العامة في قرار الاتهام إلى رؤساء مؤسسة الأهرام الأربعة السابقين تهم الإضرار العمد بالمال العام (أموال مؤسسة الأهرام) وتحميل موازنة مؤسسة الأهرام شراء هدايا باهظة الثمن على نحو يخالف قواعد صرف أموال المؤسسة المقررة قانونًا.