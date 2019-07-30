اليوم.. افتتاح أعمال تطوير مبنى الركاب 2 في مطار الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

تفتتح وزارة الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، مبنى الركاب رقم 2 بمطار الغردقة الدولي، بعد انتهاء أعمال التطوير، التي شملت رفع كفاءة المبنى وزيادة قدرته الاستيعابية لخدمة الرحلات الدولية والمحلية، بقدرة استيعابية 7.5 مليون راكب.

وشملت أعمال تطوير مبنى الركاب 2 في مطار الغردقة، إنشاء مدرج جديد للطائرات بطول 4 كم موازي للمدرج الحالي لخدمة أحدث الطائرات، بالإضافة إلى رفع كفاءة المبنى، وتركيب المنظومة الأمنية stx"، وحماية سقف المطار من الأمطار الغزيرة التي قد يتعرض لها في موسم الشتاء.

يتكون المبنى الجديد من 3 طوابق، بمساحة إجمالية 90.000 متر مربع، وبطول نحو 750 مترًا، وعرض 135 مترًا وارتفاع 20 مترًا، ويوفر المبنى فصل تام بين المغادرين والقادمين، كما يحتوي على الخدمات لتأمين راحة الركاب والزائرين.

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يضم المبنى الجديد 11 بوابة مغادرة متصلة بالطائرات، بواسطة جسور مباشرة، إلى جانب 9 بوابات مغادرة لخدمة الطائرات البعيدة، بواسطة حافلات، و72 كاونتر حجوزات، لتسجيل المغادرين، واستلام الحقائب، بالإضافة إلى 18 كاونتر، لتوثيق جوازات الركاب المغادرين، و16 كاونتر لتوثيق جوازات الركاب القادمين، فيما يضم المبنى أيضًا نظام نقل حقائب آلي يحتوى على 6 سيور لنقل أمتعة الركاب المغادرين، و9 سيور كهربائية لاستلام أمتعة الركاب القادمين.

ونقلت إدارة مطار الغردقة خلال نوفمبر من العام قبل الماضي، جميع رحلات السفر والوصول الدولية من مبنى الركاب رقم 2، إلى مبنى الركاب الجديد رقم 1، خلال فترة إجراء أعمال التطوير والتجديد، لتأمين راحة الركاب والزائرين.

يذكر أن مطار الغردقة الدولي نجح في اجتياز لجان التفتيش المختلفة، التي زارت المطار في الفترة الماضية، كما تم رفع كفاءة المدرج القديم، وتوحيد ألوان المباني، والانتهاء من بناء السور الخارجي حول المطار، وتطوير أعمال مدخلى المطار، وتطوير الدائرة الجمركية، وزيادة معدل التدريب الداخلى للعاملين والعمل على تقليل زمن بقاء الطائرة على أرض المطار.