اليوم.. وزير الخارجية يتوجه إلى اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية تستهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك والقضايا محل اهتمام البلدين.
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن زيارة الوزير شكري إلى أثينا من المقرر أن تشمل لقاءً مع رئيس الوزراء اليوناني "كرياكوس ميتسوتاكس"، فضلاً عن جلسة مباحثات موسعة مع "نيكولاس ديندياس" وزير خارجية اليونان.
وكشف حافظ، أن الوزير شكري سيتوجه، بعد ذلك، إلى قبرص، حيث يلتقي "نيكوس أناستاسيادس"، رئيس جمهورية قبرص، ويجري مشاورات مع نظيره القبرصي "نيكوس كريستودوليدس".
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن لقاءات شكري مع مسئولي الدولتين ستتناول سبل دفع العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية الهامة، وفي مقدمتها الإرهاب والهجرة غير الشرعية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. كما ستتناول اجتماعات شكري التنسيق والتشاور في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.
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