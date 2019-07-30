مصر للطيران: تسيير 23 رحلة لنقل 4600 حاجًا إلى الأراضي المقدسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
تسير شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، 23 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 4614 حاجًا إلى الأراضي المقدسة، بواقع 12 رحلة إلى جدة لنقل 2176 حاجًا.
وقال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة تسير 11 رحلة جوية إلى المدينة المنورة لنقل 2438 حاجًا من حجاج تضامن البحيرة وبني سويف والمنيا ومطروح والإسكندرية والمركزية، وقرعة أسيوط والشرقية والقاهرة، وترانزيت باماكو وتورنتو وبروكسل وملبنزا وشركات سياحة، بخلاف رحلات العمل.
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