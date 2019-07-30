"طوارئ 4 ت".. إيراد نهر النيل ينخفض وصنف جديد للأرز بمياه الصرف

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): تستعد وزارة الموارد المائية والري، لتنفيذ خطة لترشيد واستهلاك المياه مرة أخرى، أطلقت عليها (4 ت) كونها تضم 4 محاور جميعها تبدأ بحرف"التاء".

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