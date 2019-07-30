أخبار مصر | تحذير عاجل من "الصحة" للحجاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذير عاجل من "الصحة" للحجاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الصحة والسكان، على أهمية حصول الحجاج على اللقاحات قبل أداء فريضة الحج وهو" اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية، واللقاح الرباعى ضد الحمى الشوكية".

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب على الحاج الحرص على التطعيم منعا لتعرضه للإصابة بالأمراض الخطرة التى تعوق قدرته على اتمام المناسك، مؤكدة أن كافة التطعيمات متوفرة لدى منافذ الوزارة وبأسعار مدعمة، مؤكدة أن التطعيمات آمنة ومن مصادر معتمدة دوليا.

ونصحت وزارة الصحة، الحجاج بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة واستخدام مظلة واقية، وتجنب العناق أو التقبيل عند تحية الآخرين، والحرص على عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليدين، وتجنب السير حافيا دون انتعال الحذاء أو الخف.