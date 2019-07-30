شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العلميين : توفير 2.5 مليون جنيه لصرف معاشات الربع الثانى من 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، إن النقابة تمكنت خلال هذا الأسبوع، من توفير جميع الأموال اللازمة لصرف معاش الربع الثانى من عام 2019، للأعضاء المستحقين، بقيمة 2 مليون جنيه ونصف.
وأضاف المليجى، لليوم السابع، أنه التقى الدكتور أحمد عبدالخالق نقيب العلميين فى بنى سويف، عضو لجنة كبار العلميين المخولة من الجمعية العمومية للنقابة، لتحديد قائمة المتسببين فى الأحداث التى شهدتها النقابة خلال الفترة الأخيرة، وما ترتب على ذلك من خسائر للنقابة، وتلفيات حتى يوم 16 يونيه الماضى، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة، وكافة المخالفات خلال الفترة المقبلة.
وأشار نقيب العلميين، إلى أنه تم الإنتهاء من شراء كل ملتزمات مقر النقابة الفرعية للعلميين بالوادى الجديد بمدينة الخارجة، وذلك عقب لقاء مع الكيميائى محمد حسين نقيب المحافظة .
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