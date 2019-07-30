شكرا لقرائتكم خبر عن جبر: المؤسسات الصحفية القومية هي «الأكثر استقرارًا».. وصرف العلاوة الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الانتهاء من خطة إصلاح المؤسسات الصحفية القومية، وأن الهيئة «تضع حلولا حاسمة للحفاظ على الإعلام الوطني، وأن المؤسسات القومية هي الأكثر استقرارا رغم صعوبة الظروف».

قال جبر، في تصريحات، مساء الاثنين، إن «صرف العلاوة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لجميع العاملين سيتم أول الأسبوع المقبل بحد أقصى. نحن لا نبيع وهما ولا نعد بشيء ليس في استطاعتنا».

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أوضح أن «الهيئة هي التي تدخلت ومنعت إلغاء مكافأة نهاية الخدمة، عندما حاول البعض المزايدة على مطالب الصحفيين، والهيئة قررت إرسال مكافأة نهاية الخدمة مباشرة لحسابات الزملاء عندما تباطأت بعض المؤسسات، أو لم تسلمها لأصحابها، وسيتم التحقيق مع من أنفقوها في غير أغراضها».

كانت الهيئة الوطنية للصحافة طلبت، في بيان، الاثنين، من المؤسسات الصحفية القومية البدء على الفور في صرف العلاوة الشهرية التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي لجميع العاملين، على أن تكون بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيها.

وطلبت الهيئة من المؤسسات أن تتولى تدبير الاعتمادات المالية الخاصة بالعلاوة من مواردها الخاصة، وقدمت الشكر لرئيس الجمهورية والدولة على دعمهم للصحافة القومية والحرص على استمرارها في أداء دورها الوطني.