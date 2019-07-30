شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 30 مليون و500 آلف جنيه حصيلة صكوك الأضاحى.. و"برامج للترويج للمشروع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، المشرفة على المشروع القومى لصكوك الأضاحى أنه المشروع حقق مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف بلغت ( 30.547.800 ) جنيه حتى الآن.

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و حققت مديرية أوقاف الجيزة، الألف صك الثاني لتصل إلى ( 2015 ) صكًّا حتى تاريخه ، وقد قررت الوزارة صرف مكافأة قدرها ثلاثون ألف جنيه للقائمين على المشروع بالمديرية من الموارد الذاتية للوزارة ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، على أن يقدم مدير المديرية كشفًا بأسماء المشاركين ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.

وأصدرت الأوقاف ردود على الأسئلة الخاصة بالنفقات للترويج للمشروع، مؤكدة أن الصك فى أيد أمينة، وبدون أى مصاريف إدارية أو إعلانية، ومبلغك بالكامل يصل للمستحقين، ومشاركتك تعنى الوصول لمليون أسرة وإدخال الفرحة على نحو خمسة ملايين شخص، بالإضافة إلى مراعاة كل الضوابط الشرعية للصك بإشراف كامل من الوزارة، وهناك آلاف المتطوعين المحتسبين من الأئمة والمفتشين، ومساهمة كثير من مؤسسات الدولة الوطنية في دعم المشروع ، والمشروع خاضع لمراقبة كل أجهزة الدولة المعنية.