شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لجان رقابية للتفتيش على شوادر وأماكن بيع الأضاحى للتأكد من سلامتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم، الثلاثاء، عدة لجان بيطرية تابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقطاع الثروة الحيوانية والداجنة، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى، والوزرات المعنية، حملات مكثفة على أماكن بيع الأضاحى للتأكد من سلامتها قبل البيع.

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثوة الحيوانية والداجنة، فى تصريحات لـ " الخليج 365"، إن اللجان تبدأ اليوم، تكثيف عملها على شوادر بيع أضاحى العيد، مؤكدا أن هناك توجيهات من قبل وزارة الزراعة، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، لجميع مديريات الطب البيطرى ، وقطاع الثروة الحيوانية، بتكثيف الحملات والمرور على أماكن بيع الأضاحى، للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة للبيع للأضحيات، وكذلك التأكد من إيوائها فى أماكن مناسبة مع تقديم العليقة المناسبة والماء الكافى.

فيما أعلنت تقرير لوزارة الزراعة ، عن استقبال الشكاوى والاستفسارات فى هذا الصدد على الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية، 19561 أو على 33372198 - 37602976 تليفونات قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وأنها أصدرت تعليماتها لكلا الجهتين المعنيتين، برفع حالة الطوارىء ومنع الإجازات، والعمل على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأضاحى.

فيما أرسل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، كتاب لكافة مديريات الزراعة والإدارات الزراعية بكافة المحافظات، للمرور والمتابعة الميدانية والمستمرة على أماكن بيع الأضاحى، والتواصل الفورى مع القطاع فور حدوث أى مشكلة لتذليلها فى حينه، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الزراعة على صحة وسلامة المواطنين، ومنعاً للغش والتلاعب أو الإستغلال من ضعاف النفوس المخالفين، خلال موسم عيد الأضحى المبارك.