شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30/7/2019 فى مصر والدول العربية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الثلاثاء ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الانحاء نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترونصف والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

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ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية.

ويكون الطقس حار نسبياً مقارنة بالأيام الماضية في أغلب المناطق، بينما يكون حاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس معتدلاً بوجهٍ عام، سيّما مع ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إرتفاع على درجات الحرارة لتسود أجواء حارة في كافة المناطق الفلسطينية بما فيها الجبال ، وتكون الأجواء حارة الى حارة جداً في المناطق المنخفضة، في ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء مائلة للاعتدال في الجبال لكنها تبقى غير معتدلة في المناطق المنخفضة ، مع ارتفاع في نسب الرطوبة في الساحل والسهل الساحلي. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية.