مكتبة الإسكندرية تكرم وزيرة الثقافة و١١ من المبدعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

كرمت مكتبة الإسكندرية، وزيرة الثقافة مع نخبة من نجوم المبدعين والشباب الواعدين، ضمن فعاليات الموسم السابع عشر من مهرجان الصيف الدولي.

وأبدت الوزيرة، سعادتها بالتكريم الذي جاء من مكتبة الإسكندرية ووصفتها بأحد الصروح الثقافية في مصر والعالم ومركزًا هامًا للاشعاع التنويري.

وقالت الوزيرة، إن تكريم المبدعين بشكل عام يمثل حافزًا لاستمرار العطاء.

Advertisements

من جانبه، قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الفنون والثقافة عبرت عن هوية المجتمع المصري عبر عقود زمنية طويلة وأبرزت بصفة مستمرة شخصيات وطنية متميزة في شتى المجالات.

وأشار الفقي، إلى استمرار الدور التنويرى لمكتبة الإسكندرية والتى اخذت على عاتقها تكريم نخبة من المبدعين مقدما التحية لكل من وضع لبنة فى جدار ثقافة وفنون الوطن.

من جانبه، قال الموسيقار راجح داود، إن التكريم يجمع جيلين مختلفين من المبدعين ممن قدموا للفنون والآداب جهودا كبيرة، مشيرا إلى أن التكريم يأتي لإبراز الدور التنويري لهم وتشجيعا للواعدين منهم.

شمل التكريم أيضا الموسيقار الدكتور حسن شرارة، والمخرج الكبير خالد جلال، والمخرج عصام السيد، والمخرج المسرحي محمود أبو دومة، والمخرجة هالة خليل، ومغنية الأوبرا نيفين علوبة، والموسيقار الدكتور عثمان المهدي، الموسيقار الدكتور محمد حسني، التشكيلية الدكتورة أسماء يوسف البربي، المؤلفة المسرحية أمار مصطفى والتشكيلية نيرمين بدر.