وسط جزيرة من الماء.. هاني يونس ينشر أحدث صورة لفندق الماسة بالعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورة ملتقطة من السماء لفندق الماسة بمدينة العلمين الجديدة، وتحيطه المياه من جوانب عديدة.

وفي نهاية يونيو الماضي، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته مدينة العلمين الجديدة، فندق الماسة، يرافقه اللواء محمد أمين نصر، مستشار الرئيس للشئون المالية، والمشرف على تنفيذ المشروع.

وأشاد رئيس الوزراء، بحجم الإنجاز بالمشروع، حيث تم البدء في تشغيل 3 سينمات وكذلك المطاعم، وتم الانتهاء من تنفيذ مسجد الماسة، كما يتم الانتهاء من تنفيذ مول ضخم بالمشروع، بخلاف أكبر فندق بالساحل الشمالي يضم 1650 غرفة، ويتم العمل فيه بمعدلات تنفيذ مرتفعة، كما يتم العمل أيضا بمنطقة مارينا اليخوت.