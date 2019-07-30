اليوم.. محاكمة 3 مشرفين حمام سباحة تسببوا في غرق طفل بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تنظر محكمة جنح النزهة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 3 مشرفين حمام سباحة في أحد الأندية بالنزهة بتهمة الإهمال ما تسبب في وفاة طفل غرقًا.
وكشفت التحقيقات أن والد الطفل اتهم مشرفي حمام السباحة بالإهمال الذي تسبب في وفاة نجله البالغ 5 سنوات.
وقال والد الطفل في التحقيقات إنه سلّم نجله إلى مشرف على حمام السباحة طالبًا الاعتناء به لحين تغيير ملابسه، وعند عودته لم يجد نجله حتى عثروا على جثته غارقًا بحمام السباحة.
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