شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة 24 وحدة رعاية بـ8 مناطق طبية.. وتطوير وحدات علاجية في 6 مستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مصدر مسؤول بمنطقة الإسكندرية الأزهرية موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على إنشاء معهد أزهرى بمنطقة مريوط التعاونية، بمراقبة الإسكندرية (متخللات جمعية فلسطين التابعة لحى العامرية ثان)، الذى تبرع بقطعة أرض المواطن عبدالعاطى ضيف الله جمعة، بناء على كتاب محافظ الإسكندرية رقم 1161 /1 بتاريخ 25 /11 / 2018، حيث جاءت الموافقة الرسمية من الوزارة تحت رقم 1270 فى 1/7/2019.

وأعلن مصدر فى مديرية التربية والتعليم موافقة وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، على الاقتراح المقدم من النائبين أحمد الشريف والدكتور أحمد خليل، بشأن إنشاء مبنى إعدادى بفناء مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، فى إدارة برج العرب التعليمية، حيث يهدف المبنى إلى توسعة بعدد 22 فصلا أساسيا، لاستيعاب طلاب المرحلة الإعدادية فى نطاق المدرسة القائمة.

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وفى سياق متصل، وافقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على توفير ماكينة غسيل كلوى لمستشفى برج العرب المركزى، وإدراجه ضمن خطة إحلال وتجديد 2020-2019. كما وافق مجلس الوزارء على تخصيص 50 مليون جنيه للرصف والإنارة، علاوة على ميزانية الرصف فى الإسكندرية، والتشديد على زيادة مكاتب الشهر العقارى، وإدخالها ضمن خطة التطوير الإلكترونى.

ووافق المجلس الأعلى للصحة على تنفيذ 4 مشروعات لتعزيز قطاع الصحة فى الإسكندرية، شملت تطوير الخدمات الصحية الأولية وخدمات طب الطوارئ والطب الحرج وتطوير أقسام الطوارئ بمستشفيات أطفال الرمل وونجت وأطفال الأنفوشى وفوزى معاذ، وتطوير قسم الطوارئ وإنشاء مركز جهاز هضمى وكبد بمستشفى الحميات وإنشاء وحدات مغلقة بمستشفى رأس التين العام، وتطوير مبنى الملاحظات وإنشاء مركز جهاز هضمى وكبد.

وشملت المشروعات الجديدة تطوير ٢٤ وحدة رعاية صحية أساسية فى ٨ مناطق طبية، لرفع كفاءتها لتكون وحدات نموذجية من أجل رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وتنمية الموارد البشرية فى مجال الطوارئ والعناية المركزة وميكنة خدمات الطوارئ، عن طريق إنشاء خط ساخن بين المستشفيات وتنفيذ تطبيق إلكترونى على الهواتف المحمولة وربطها بهيئة الإسعاف والمستشفيات بالإسكندرية، ليتمكن متلقى الخدمة من طلبها إلكترونيا ويتمكن مقدمو الخدمة من متابعتها حتى وصولها المستشفى، علاوة على تطبيق نظم الخرائط الجغرافية GIS فى مجال الصحة والعلاج عن بعد.