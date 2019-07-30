شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 350 مليون جنيه.. رئيس الوزراء يمنح «قبلة الحياة» لمستشفى «العجمى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مستشفى العجمى المركزى «قبلة الحياة»، خلال زيارة ميدانية للمستشفى فى إطار جولة رسمية للمحافظة، معلناً افتتاحها رسميا لاستقبال المرضى أكتوبر المقبل، ووجه رئيس الوزراء بسرعة تطوير مستشفى رأس التين ورصد 10 ملايين جنيه لتطويرها، وأعلن رصد مبلغ 5 ملايين جنيه لمستشفى دار إسماعيل للولادة.

وخلال جولة رئيس الوزراء للمستشفى، استمع إلى عرض تفصيلى بشأن مشروع إنشاء مستشفى العجمى العام وتجهيزه وتوريد الأجهزة والمستلزمات الطبية، وأشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى أن أعمال تنفيذ المشروع بدأت منذ نوفمبر 2014 حتى تاريخه، موضحة أن التكلفة الإنشائية للمستشفى تقدر بـ350 مليون جنيه، بينما وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية 400 مليون جنيه.

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وأوضحت الوزيرة أن مستشفى العجمى المركزى سيقدم الخدمة الطبية لجميع الفئات العمرية فى مختلف التخصصات الطبية طبقاً لمعايير الجودة الصحية، وبأسعار مناسبة لجميع المقيمين بمحافظة الإسكندرية.

وأكدت أن المستشفى يتضمن تخصصات طبية متنوعة وفى مقدمتها قسم الاستقبال والطوارئ ويحتوى على غرفة عمليات طوارئ للعمليات الجراحية الصغرى، ذات الطابع الطارئ، وقسم الحوادث وقسم الغسيل الكلوى وقسم الجراحة؛ سواء العامة أو التخصصية، فضلاً عن غرف الرعاية (العناية العامة، وعناية القلب)، إلى جانب غرف العمليات، حيث يوجد بالدور الخامس 4 غرف عمليات كبرى، وبالدور الثانى غرفة عمليات مخصصة لعمليات قسطرة القلب وتركيب الدعامات ولعمليات القلب المفتوح.

وأشاد رئيس الوزراء بالمستشفى وتجهيزاته، مؤكدا أن الدولة تضع على أجندة أولوياتها الارتقاء بالخدمات الصحية، ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببناء الإنسان المصرى.