شكرا لقرائتكم خبر عن 9 حملات استباقية استعدادًا لعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية 9 حملات استباقية، قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك، لضبط المنظومة التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق وتم تسيير حملات بالتنسيق بين مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريات الصحة والطب البيطرى والسياحة والتفتيش الصيدلى.

وقال المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إنه تم تحرير 215 محضرا، بمخالفات تموينية متنوعة لمخابز ومستودعات لبيع أسطوانات البوتاجاز ومحال تجارية ومواد غذائية وصيدليات مخالفة.

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ففى إدارة تموين غرب، أسفرت الحملة عن التحفظ على 60 قرص جبن تركى وسحب عينات من الجبن التركى والجبن الأبيض واللحوم ومصنعاتها، وتحرير محضر عرض جبن تركى وزبد مجهولة المصدر، وإعدام 6 جوالات دقيق وتحرير 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

وأوضح «سعد الله»، فى تصريحات لـ«إسكندرية اليوم»، أن حملة إدارة تموين العامرية أسفرت عن تحرير 5 محاضر لصيدليات لحيازتها أدوية غير مصرح بتداولها، بالإضافة إلى حيازتها أدوية مجهولة المصدر وأدوية منتهية الصلاحية ومنشطات مغشوشة وممارسة للنشاط دون وجود صيدلى، وتحرير محضر امتناع عن بيع أسطوانات البوتاجاز لأحد المستودعات ومصادرة 7 أسطوانات بوتاجاز، وتحرير 9 محاضر عدم حمل شهادات صحية و7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار على المواد الغذائية بالأسواق.

وأشار «سعد الله» الى أن حملة إدارة تموين برج العرب أسفرت عن تحرير محضر حيازة 200 علبة لبن أطفال بأحد مراكز التجميل (مكان غير صيدلى) وغير مرخص وتحرير 14 محضرا بعدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، وسحب 20 عينة دقيق ومكرونة لتحليلها فى المعامل المركزية فى الوزارة، مشيرا إلى أن حملة إدارة تموين العجمى أسفرت عن تحرير محضر لمصنع عطور وطلاء الأظافر بدون تراخيص من الجهات المعنية و4 محاضر بيع أسطوانات بوتاجاز بسعر أعلى والتحفظ على 5 أسطوانات بوتاجاز منزلى و11 محضرا بعدم حمل شهادات صحية سارية و7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق و4 محاضر استخدام مطبوعات فى تغليف مواد غذائية و3 محاضر بيع سجائر بسعر أعلى عن السعر المحدد.

وقال وكيل الوزارة إن حملة إدارة تموين الجمرك أسفرت عن تحرير محضرين بحيازة وعرض زبد نيوزلندى وجبن تركى غير مدون عليها تواريخ الإنتاج والصلاحية ومحضرين حيازة جبن تركى غير صالح للاستهلاك الآدمى بمحلين، وفى إدارة تموين وسط أسفرت حملة مشتركة من المديرية وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والسياحة والتفتيش الصيدلى عن التحفظ على 58 كجم مواد غذائية لإعدامها لتغير خواصها، وسحب عينات أغذية (كبدة مطهية- كبدة متبلة) وتحرير 7 محاضر عدم استيفاء اشتراطات صحية للمطاعم و15 محضرا بعدم حمل شهادات صحية و8 محاضر عدم الإعلان عن أسعار مواد غذائية و3 محاضر غش تجارى. ولفت «سعد الله» الى أنه فى إدارة تموين المنتزه أسفرت الحملة عن تحرير محضر تصرف فى 85 أسطوانة كبيرة لأحد المستودعات ومحضر بيع أسطوانات بوتاجاز بسعر أعلى لأحد المستودعات و35 محضرا بعدم حمل شهادات صحية و5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق مخالف للقرار الوزارى 330.