شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تنفذ مشروعًا لزراعة الأسطح بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت وزارة البيئة، من خلال الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بالإسكندرية، حملات تفتيش مكثفة على عدد من المنشآت الصناعية والخدمية بالإسكندرية، للوقوف على مدى التزامها بالمعايير والاشتراطات البيئية لقانون البيئة، حيث تم التفتيش على عدد من الفنادق والمنشآت الصناعية بالمحافظة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

وفى إطار الحملة، قام مندوبو الفرع بإجراء القياسات البيئية لعدد من الشركات للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات البيئية طبقا لقانون البيئة، كما تابعوا منظومة الفحم بميناءى الإسكندرية والدخيلة للتأكد من كافة الإجراءات.

من جهة أخرى، نظمت لجنة المرأة بفرع الإسكندرية ندوة للتوعية وورشة عمل حول زراعة الأسطح بمؤسسة دار الحنان، وتضمنت شرحًا لكيفية استغلال المساحات الممكنة فوق الأسطح فى الزراعة بهدف تقليل التلوث وتنقية الهواء بالإضافة إلى كيفية إنتاج غذاء صحى، كما تطرقت الندوة إلى فرص العمل، التى سيقوم المشروع بتوفيرها خلال الفترة المقبلة.