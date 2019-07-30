عمود السواري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«خلخال القمر» فى ندوة «المعارف»:

ديوان «خلخال القمر»

ضمن مبادرة «أسرة تقرأ.. أمة تنهض»، تنظم مؤسسة دار المعارف فرع الإسكندرية بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، أمسية شعرية، مساء الثلاثاء المقبل، وتستضيف الشاعر الكبير الدكتور عبدالحميد محمود، لمناقشة ديوان «خلخال القمر» للشاعرة هبة فتحى، والاستماع للقصائد الشعرية لمواهب الإسكندرية الشابة.

ويدير اللقاء الكاتب أحمد بسيونى، رئيس القسم الثقافى لموقع وجريدة الحدث الإخبارية.

إشكاليات الرؤية بين السرد والسينما:

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غلاف الكتاب

يفتتح الدكتور محمد رفيق خليل، رئيس مجلس إدارة أتيليه الإسكندرية، ملتقى روائيا سينمائيا تحت عنوان «إشكالية الرؤية بين الأدب والسينما» بأتيليه الإسكندرية الجمعة، ٢ أغسطس المقبل.

ويدور المحور الأول للملتقى حول قصة نجيب محفوظ القصيرة «أهل الهوى» وفيلم «وكالة البلح» المأخوذ عنها، والرؤية النقدية السردية للدكتور أحمد حسن صبرة، والرؤية النقدية السنيمائية للفنان ماهر جرجس.

ويهتم الملتقى بالربط بين السرد بوصفه فناً مكتوباً والسينما بوصفها فناً مرئياً من خلال تتبع الأعمال السردية التى تحولت إلى أفلام سواء العربية منها أو الأجنبية.