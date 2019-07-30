شكرا لقرائتكم خبر عن هموم سكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مقلب قمامة بجوار «فورسيزون»

مقلب قمامة

وجه المواطن صلاح عشوش، نداء واستغاثة لمحافظ الإسكندرية، بعد تراكم القمامة على بعد خطوات من أبراج «فور سيزون» بسان استيفانو، وتحديدا بالقرب من محطة ترام ثروت، مشيرا إلى أن الوضع لم يتغير منذ 5 سنوات.

وطالب باتخاذ إجراء سريع ووضع كاميرات مراقبة بالقرب من المكان ومساءلة أى شخص يلقى بالقمامة خارج الصناديق.

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«بلطجية» فى شارع عشرين

شكا عدد من أهالى منطقة العصافرة بشارع الـ20، من تعديات البلطجية على الأرض التابعة لوزارة الاوقاف، موضحين أنها أصبحت وكرا لتجار المخدرات وجراجات للتكاتك ومركزا لتخزين وفرز القمامة، فضلا عن تحول قطعة منها لمخزن أنابيب.

كابو خط ٢٣٨.. معاناة «كل يوم»

كابو خط 238

المواطن أبو كير، وجه استغاثة إلى رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، بسبب سير سائقى ومحصلى كابو خط ٢٣٨، عكس الاتجاه عند وكالة الحضرة، يوميا، إذ يتم حجز الأتوبيسات، نصف ساعة، إذ يضطر عدد من الركاب للنزول من الأتوبيس والسير على الأقدام، ويدخل أتوبيس آخر فى نفس الشارع، ما يتسبب فى شلل تام فى الحركة داخل الشارع وعدم وجود فترة تقاطر بين السيارة والأخرى.