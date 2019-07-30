شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة على كافيهات وكازينوهات الكورنيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حى وسط حملة رقابية مكبرة، بمشاركة مدير مباحث تموين وسط، ومدير إدارة تموين وسط، وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى، وجهاز حماية المستهلك، في إطار تفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ضمن فاعليات مبادرة حماية المستهلك بالإسكندرية، بمشاركة العميد فادى نقولا، رئيس حى وسط.

وقامت الحملة بالتفتيش على كافيهات وكازيونات الكورنيش من سبورتنج حتى الشاطبى، وتم خلال الحملة التفتيش على الأغذية، حيث تم ضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك وتم إعدامها في الحال، وتحرير المحاضر اللازمة، كما تم التفتيش على الشهادات الصحية.

وتم ضبط حالات متعددة لا تحمل بطاقات صحية، وتحرير المحاضر اللازمة، إضافة إلى ضبط عدة حالات مخالفة للاشتراطات الصحية، وتحرير المحاضر اللازمة. وبالنسبة للسجلات التجارية والبطاقات الضريبية وتراخيص المنشآت السياحية، تم ضبط عدة مخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة.