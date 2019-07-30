شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يطارد مرضى التمثيل الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحقيقات- إسكندرية اليوم

يعيش أطفال مرض التمثيل الغذائى (buk) معاناة كبيرة مع مرض لا يتطلب علاجا دوائيا، لكنه يحتاج لرعاية وغذاء صحى؛ فلا يستطيع هؤلاء الأطفال تناول أى نوع من الطعام؛ فيعتمدون فى طعامهم على نظام غذائى مصنوع بطريقة معينة وألبان مخصصة لهم.

ويعد مرض التمثيل الغذائى من الأمراض الوراثية الجينية، ينتقل إلى الأطفال من الأبوين، ويسبب أعراضا منها التشنجات والقىء المستمر والحمى وصعوبة التنفس واصفرار لون الجلد وارتخاء العضلات وتضخم الكبد والطحال، بالإضافة إلى نقص المناعة الناتج عن عدم قابلية الجسم للبروتينات أو الدهون أو الفيتامينات الموجودة فى الأغذية المختلفة.

الأطفال

وترصد «إسكندرية اليوم» معاناة أطفال مرض التمثيل الغذائى فى الثغر، وعدم توافر الألبان والأطعمة المناسبة لهم، ومعامل التحاليل، ما يدفعهم إلى السفر للقاهرة لإجراء التحليل، أو ترك أطفالهم دون رعاية طبية ما ينتج عنه إعاقة ذهنية أو موت.

قال أحمد بدر، والد طفلة مصابة، بمنطقة عبدالقادر غرب الإسكندرية، إن الطعام الذى نأكله يحتوى على الكربوهيدرات والبروتين؛ وتمر الأطعمة بسلسلة من التفاعلات الكيميائية منها الهضم لإنتاج الطاقة اللازمة للنمو والحياة الطبيعية؛ وهذه التفاعلات تسمى التمثيل الغذائى، مضيفا أن ما يحدث من نقص أو فقدان هذه الأنزيمات يؤدى إلى تراكم مادة كيميائية مصحوبة بنقص مادة كيميائية أخرى، تتكون كأنها مادة سامة نتيجة تراكمها، وعدم علاج هذه الأمراض يؤدى إلى أعراض قد تستدعى دخول العناية المركزة، ومنها تضخم الكبد، وتسمم فى الدم، والإعاقة أو الموت.

ألبان

وأكد «بدر» أن مرض التمثيل الغذائى الذى تعانى منه ابنته علاجه توفير الألبان الخاصة به، مشيرا إلى أن كل سن لها نوع من اللبن، من أول يوم الى نهاية العمر بلا انقطاع لكل أمراض التمثيل الغذائى، ولا يوجد علاج لهذا المرض سوى اللبن وبعض الأطعمة الخاصة، لافتا إلى أن الألبان لا تتوافر فى سوى وزارة الصحة، وتستوردها من الخارج.

وأضاف «بدر» أن هناك مشاكل تواجههم بشكل مستمر، وتعرض حياة أطفالهم للخطر؛ منها نقص الألبان المخصصة، وتحديدًا رقم ١، ولا يوجد له بديل فى الأسواق أو الصيدليات، وعدم توافر الأكل الخاص (دقيق- أرز- مكرونة) بلا بروتين، مجانا، وأسعارها فى الأسواق مرتفعة جدا، موضحا أن أكبر مشاكلهم عدم توافر كيماويات التحاليل، وتسهيل إرسال العينات واستلام النتائج، لأنه عند وصول الطفل المصاب عمر سنة، يجب السفر به إلى القاهرة لعمل تحليل، والسفر بعدها بأسبوع أو اثنين لتسلم النتائج؛ وسعر التحاليل فى المعامل العادية 1200 جنيه، ومن المفترض إجراء تحليل مرتين أو مرة فى الأسبوع. وطالب «بدر» بتوفير معامل تحاليل فى المستشفيات العامة بالإسكندرية.

ألبان

وقالت تهانى سليمان، إحدى الأمهات التى تعانى مع مرض التمثيل الغذائى: «لدى 3 أبناء أكبرهم 19 عاما وأصغرهم 6 سنوات، وجميعهم مصاب بمرض التمثيل الغذائى، بدرجات مختلفة، فقد أصيبت البنتان الكبريان بالإعاقة الذهنية، بسبب عدم اكتشاف المرض فى مرحلته الأولى، والثالث طبيعية؛ فتم اكتشاف المرض منذ ولادتها، عند طريق تحليل الغدة، وهذا المرض يحتاج توعية أكثر من الدواء، وهناك أطباء وأهالى لا يعرفون هذا المرض القاتل، وهو واحد من الأمراض الوراثية التى تصيب الأطفال عن طريق الجينات، وتسبب إعاقة، وحال عدم اتباع نظام غذائى قليل فى البروتين مع الألبان الخاصة بهم يتعرضون لمضاعفات خطيرة تهدد حياتهم بالخطر.

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وطالبت تهانى بتوفير الألبان والطعام الصحى المناسب للأطفال المرضى، موضحة أننا لا نطلب علاجًا أو أموالًا، نطلب فقط طعاما صحيا لإنقاذ أطفال أبرياء يموتون من الجوع، وأكدت أن التعامل مع المرض يحتاج معرفة كاملة، بأنواع الطعام التى يجب توفيرها بشكل مستمر، وهناك خلطات تجهز عند العطار والموضوع بقى صعب، عند نقص بعض الألبان وإعطاء الطفل بديلا عنه (نوع أقل)، ما يجعل الاستهلاك أكثر، ويجعلنا نتجه إلى الأسواق والحصول على أطعمة بأسعار مرتفعة جدا، فهل من منقذ لنا ولأبنائنا؟

ألبان

وقال هشام محمد إن مرض التمثيل الغذائى كان من الأمراض النادرة، والآن أصبح منتشرا بشكل مخيف، ولا يوجد له دواء، ويحتاج متابعة مستمرة فى المعامل لمعرفة النسبة مرتفعة أم منتظمة، والمشكلة أن التحليل لا يتوافر فى سوى المعامل المركزية بالقاهرة، ولا يوجد فى الإسكندرية معامل متخصصة، ونطالب وزيرة الصحة بتوفير معامل فى الثغر، وأضاف: أعانى كثيرا حتى أحصل على الطعام المناسب من المستشفيات الحكومية، ولا أستطيع تحمل معاناة طفلى وحرمانه من الطعام.

وحذرت الدكتورة ندى طارق، من خطورة الأمراض الوراثية، نظرا لكونها متعلقة بالأحماض العضوية والأمينية، التى تنتقل عن طريق الوراثة المتنحية، الناتجة عن حدوث طفرة للجين المورث، وتقسم أمراض التمثيل الغذائى حسب نوع الغذاء الذى لا يمكن هضمه أو باسم المواد السامة التى تتجمع بالجسم، وهناك ٣ أنواع فقط لهذا المرض من الممكن أن تكون غير قاتلة، لكنها تحتاج لعلاج مدى الحياة.

وأكدت «ندى» ضرورة زيادة التوعية بخطورة زواج الأقارب، ويجب إجراء التحاليل المطلوبة للتأكد من أن الطرفين صالحان للزواج من عدمه، تجنبا لإصابة الأطفال بأمراض وراثية.

وأضاف الدكتور طارق عبدالله، استشارى بالمعهد القومى لطب الأطفال، أن مرض التمثيل الغذائى من الأمراض الوراثية النادرة عالميًا، ويولد طفل مصاب به لكل ١٠ آلاف مولود، وتزيد هذه النسبة مع زيادة الزواج بين الأقارب، موضحا أن التأخر أو عدم إسعاف الرضيع فى الأيام الأولى من ولادته، التى تظهر فيها الأعراض، قد تؤدى إلى تدهور حالته ويمكن إصابته بإعاقة ذهنية أو الموت، مؤكدًا أن طرق التغذية والعلاج تكاليفها مرتفعة ماديًا، ولا تستطيع أسر كثيرة اتباعها، لأنها تتطلب تناول مواد غذائية بأنواع مختلفة من الخبز والحليب والطحين والزيوت خالية من بعض المواد.

وأشار «عبدالله» إلى أن مرض buk يحدث نتيجة خلل فى الجينات قد تكون غير وراثية؛ لكنها غالبًا موروثة، فى الجينات المتحكمة فى وظائف الـD. N.A تعطى أوامر خاطئة للخلايا، وبالتالى سيكون هناك تمثيل غذائى خاطئ أو تراكم مواد غريبة فى جسم الطفل تؤدى إلى حدوث أعراض مرضية ومشاكل تضر الطفل نتيجة خلل موروث من الأب أو الأم أو كليهما، موضحا أن هذا المرض لم يتم اكتشاف علاج على مستوى العالم.

من جانب آخر، أكدت النائبة إلهام المنشاوى، عضو مجلس النواب، أنه فور انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة، ستتقدم بطلب لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لحل أزمة المعامل فى الإسكندرية، ومحاولة إنشاء معمل مركزى فى المحافظة للتسهيل على الأهالى وإنهاء معاناتهم فى السفر إلى القاهرة، ومتابعة مشكلة نقص الألبان وتوفيرها للأطفال.

وقال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن مرض التمثيل الغذائى من الأمراض النادرة، ووزارة الصحة توفر الألبان الخاصة للأطفال بالمجان فى المستشفيات الحكومية، موضحا أن جميع التحليلات تتم فى المعامل المركزية، وهى عالية الجودة ومكلفه جدًا.

وأضاف «عثمان» أن هناك خطة لبناء لإنشاء معمل على أعلى مستوى على قطعة أرض مملوكة لوزارة الصحة بالإسكندرية، لأبنائنا المصابين وتسهيلا على أولياء أمورهم، موضحًا أن هذا المعمل سوف يخدم أهالى الإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ.