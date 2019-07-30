شكرا لقرائتكم خبر عن «بشائر الخير 3».. «حلم الغلابة» يتحقق على أرض «الثغر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أيام قليلة ويتحقق الحلم الذى انتظره قاطنى 7 مناطق عشوائية غير آمنة غربى الإسكندرية، وذلك بالانتهاء من مشروع «بشائر الخير 3» أو ما يعرف بـ«كمبوند الغلابة». وأوشكت الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية على الانتهاء من المشروع الأضخم ضمن مشروعات «بشائر الخير»، التى تهدف إلى توفير مساكن بديلة آمنة لسكان المناطق الخطرة. من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن مشروع «بشائر الخير 3» يوفر مساكن بديلة للأسر التى تقطن بـ7 مناطق عشوائية تمثل خطورة من الدرجة الثانية وهى «مأوى الصيادين، وكوم الملح، وفرن الجراية، والمفروزة 1 و2، ومثلث السكة الحديد، وجزء من نجع العرب». وأوضح قنصوة أنه تم الانتهاء من إنشاء 11 ألف وحدة سكنية لاستيعاب 55 ألف فرداً عبارة عن 100 بلوك سكنى مكون من 200 عمارة تضم طابقًا أرضيًا و13 طابقا علويا. وأضاف المحافظ أن المشروع يضم منطقة خدمية عبارة عن مدرسة تعليم أساسى ومستشفى وعدة مساجد وكنيسة بمسطح 800 متر مربع، وبنك، ومكتب بريد، فضلًا عن منطقة أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية وتطوير مركز شباب القبارى. يذكر أن الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية كانت قد انتهت من إنشاء وتسليم «مشروع بشائر الخير 1» بمنطقة غيط العنب، الذى يضم ١٦٣٢ وحدة سكنية عبارة عن 17 بلوكًا سكنيًا مكونة من ٣٤ عمارة طابق أرضى و11 طابقا علوياً، بالإضافة إلى مستشفى، ومسجد، ومركز تدريب، وسوق تجارية، وحديقة تعليمية للأطفال، ومركز إنسانى لذوى الاحتياجات الخاصة. أما مشروع «بشائر الخير2»، فجرى الانتهاء من ١٨٦٩ وحدة سكنية عبارة عن ١٨ بلوكًا سكنيًا مكونة من ٣٦ عمارة أرضى وثلاثة عشر طابقا علويا، بالإضافة إلى مسطحات تجارية بالدور الأرضى والأول العلوى بالبلوكات المطلة على الشوارع الرئيسية بمسطح ٢٤٠٠٠ متر مسطح.