شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تناشد الراغبين في دخول مزاد «رابعة» سرعة استيفاء المستندات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء محمد حلمي، المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أن الهيئة تناشد الراغبين في التزايد على الأراضي المطروحة بالهيئة اعتباراً من 28/7/2019 بمنطقة (رابعة) محافظة شمال سيناء.
وطالب بضرورة مراعاة استيفاء المستندات الآتية قبل دخول جلسات المزاد، مؤكدًا أنه لن يسمح بدخول المزاد في حال عدم استيفاء أيا من هذه المستندات وهي تقديم أصل بطاقة الرقم القومي للاطلاع على عدد (4) صور ضوئية واضحة على أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية
وتابع أنه على الراغبين في التزايد على أراضي منطقة (سهل الطينة) بمشروع تنمية شمال سيناء على ارقام القطع (4/د/1 – 10/و/3 – ب/4/5) اعتباراً من 1/9/2019 يجب تقديم المستندات الاتية:
- شهادة اثبات الجنسية المصرية (أصل+3صور واضحة)
- أصل بطاقة الرقم القومي سارية للاطلاع + 4صور واضحة على الوجهين
- أصل شهادة ميلاد المتزايد+ 3 صور واضحة
- أصل شهادة ميلاد أو وفاة الاب أو صورة بطاقة الرقم القومي سارية +3 صور واضحة
- أصل شهادة ميلاد أو وفاة الام أو صورة بطاقة الرقم القومي سارية + 3صور واضحة
لن يسمح بالدخول في المزاد لمن لم يستوف هذه المستندات أو عدم سريان بطاقة الرقم القومي
لمزيد من المعلومات بالموقع الإلكتروني للهيئة www.garpad.gov.eg
كما ناشد رئيس هيئة التعمير المواطنين الراسي عليهم مزادات شمال سيناء (بئر العبد– رابعة – سهل الطينة) سرعة التوجه إلى قطاع الموارد المائية والري بشمال سيناء وذلك لأنشاء روابط مستخدمي المياه على المأخذ.
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