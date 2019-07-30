شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الوطني الـ7 للشباب من العاصمة الإدارية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، النسخة الـ7 من المؤتمر الوطنى الدورى للشباب والذى يقام على مدى يومين، فى العاصمة الإدارية الجديدة، ليمثل انطلاقة عصرية وواعدة تواكب التنمية الحقيقية التى تشهدها الدولة، بحضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى.

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ويشهد المؤتمر، مشاركة 1500 مدعو تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب من «الجامعات، والأحزاب، والبرنامج الرئاسى المؤهل للقيادة، والمبدعين والمبتكرين، وبعض الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكترونى للمؤتمر)، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وسفراء دول الاتحاد الإفريقى.

وتتضمن أجندة المؤتمر فى نسخته الحالية، نموذج محاكاة الدولة المصرية الذى يحاكى فيه الشباب دور السلطتين (التنفيذية والتشريعية) فى ظل وجود تمثيل للشارع والأحزاب، وإجراءات الإصلاح الاقتصادى، وموازنة الدولة (2019 - 2020)، والإصلاحات الإدارية الهادفة لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلية «التحول الرقمى- التسويق الحكومى»، والمشروعات القومية وانعكاس ذلك على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة، فضلًا عن الإجراءات التى تتبعها الدولة مع المواطن الأكثر احتياجًا من خلال مبادرة «حياة كريمة»، والموقف المصرى من القضايا الإقليمية والدولية وانعكاساته على الوضع الداخلى.

ويعقد خلال المؤتمر، حفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى من 29 دولة، والذى يعد أحد توصيات منتدى شباب العالم الأخير، استكمالًا لنجاح التجربة المصرية الرائدة فى تأهيل وتمكين الشباب لتضم شباب القارة فى أول برنامج رئاسى للتأهيل والتدريب.