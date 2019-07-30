شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الإسكندرية تكرم وزير الثقافة و11 مبدعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت مكتبة الإسكندرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، مع نخبة من كبار المبدعين والشباب الواعدين وذلك ضمن فعاليات الموسم السابع عشر من مهرجان الصيف الدولي.

وعبرت وزير الثقافة عن سعادتها بالتكريم الذي جاء من مكتبة الإسكندرية ووصفتها بأحد الصروح الثقافية في مصر والعالم ومركزا هاما للإشعاع التنويري، وقالت إن تكريم المبدعين بشكل عام يمثل حافزا لاستمرار العطاء.

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من جانبه، قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الفنون والثقافة عبرت عن هوية المجتمع المصرى عبر عقود زمنية طويلة وابرزت بصفة مستمرة شخصيات وطنية متميزة في شتى المجالات، وأشار إلى استمرار الدور التنويرى لمكتبة الإسكندرية والتى أخذت على عاتقها تكريم نخبة من المبدعين الذين قدم لهم التحية، مؤكدا التقدير لكل من وضع لبنة في جدار ثقافة وفنون الوطن.

وأوضح الموسيقار راجح داود أن التكريم يجمع جيلين مختلفين من المبدعين ممن قدموا للفنون والآداب جهودا كبيرة، مشيرا إلى أن التكريم يأتى لإبراز الدور التنويري لهم وتشجيعا للواعدين منهم.

شمل التكريم أيضا الموسيقار الدكتور حسن شرارة، الفنان خالد جلال، المخرج عصام السيد، المخرج المسرحى محمد أبودومة، المخرجة هالة خليل، مغنية الأوبرا نيفين علوبة، الموسيقار الدكتور عثمان المهدى، الموسيقار الدكتور محمد حسنى، التشكيلية الدكتورة أسماء يوسف البربرى، المؤلفة المسرحية أمار مصطفى، والتشكيلية نيرمين بدر.