شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ زراعة كبد بالمنصورة: الدولة تتكلف بالمصاريف وأتعابي 1500 جنيه في الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ زراعة الكبد بجامعة المنصورة، إن ما حدث بمركز الجهاز الهضمي بالجامعة ليس جهدي أو عمل شخصي، وليس تفوق شخصي ولكن ناتج عن فريق، فريق يعمل منذ 30 عاماً من السبعينيات بوحدة الجهاز الهضمي، وبعيداً عن الأضواء.

وتابع محمد عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر فضائية ONE، أن المركز يجري أبحاث ومتابعة للمرضي، قائلا:"لو كل مؤسسة اتبعت نظام الفريق سنكون من أفضل الدول، ممكن يكون إنسان منضبط ولكن مساعدة الفريق تفرق كثيرا وذلك هوا النجاح".

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وأشار أستاذ زراعة الكبد، إلى أن الجميع فى المكان ملتزمين بأخلاقيات زراعة الكبد، ولم تجري عملية من متبرع لمريض من غير موافقة عائلته، نافياً أن تكون هناك إي عملية لتجارة الأعضاء، وهي مرفوضة من مركز الجهاز الهضمي، مؤكداً أن المركز أجرى 700 حالة زراعة كبد، ولا يوجد مكان أخر أجري ذلك فى أوروبا، وما حدث كان فى كوريا الجنوبية وتايوان ومركز فى الصين.

وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن هناك مريض أجري عملتين فى الخارج بـ 8 مليون جنيه، وهنا الدولة تتكفل بالمصاريف، قائلا:" أنا بحصل على 1500 جنيه فى الحالة فقط"، والهدف من نحاج المركز ليس مادياً.