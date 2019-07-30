شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الأسرة: حبوب منع الحمل متواجدة بالقطاع الحكومى..والنقص فى المستورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إن ما تردد حول نقص حبوب منع الحمل في مصر واصفه ذلك بـ "الشائعات"، حيث ذكرت أن هناك خلط بين نقص حبوب منع الحمل الموجودة في الصيدليات، وهذه الحبوب المستوردة الغالية الثمن، ويتراوح ثمنها من بين 30 لـ 65 جنيه، وما بين الحبوب منع الحمل المتواجدة في القطاع الحكومي والأهالي.

وأضافت "السنباطي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن حبوب منع الحمل متواجدة بشكل كبير جدًا في الوحدات الصحية ومدعومة من وزارة الصحة بما يقرب من 98% من سعرها، كما أنها تُقدم في القرى الأكثر فقرًا مجانًا أثناء تجول العيادات المتنقلة والقوافل الطبية.

وأكد رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، أن نقص حبوب الحمل في الصيدليات لها علاقة بالاستيراد، حيث إن الدولة لا تستورد حبوب منع الحمل من الخارج بل تأخذها من شركات مصرية محلية تُصنع بداخلها، مؤكدة أنه تم ضخ نص مليون شريط منع حمل للوحدات الصحية في الفترة الأخيرة ، ثمن الشريط الواحد 65 قرش.

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وأوضحت أنه ليس هناك أي اختلاف بين حبوب منع الحمل محلية الصنع، والمستوردة من الخارج سوى دعم وزارة الصحة لمحلى الصنع، ولكن البعض يعتقد خطأ أن حبوب منع الحمل المستوردة أكثر فعالية، وهو المرغوب فيه ، وبالتالي فإن الإقبال عليه في الصيدليات كبير، وقد يكون بسبب وصف الطبيب الخاص في عيادته للسيدة بتناول حبوب منع الحمل المستورد دون إبلاغها بتوافر هذه الحبوب في الوحدات الصحية.

وأكدت أن حبوب منع الحمل الموجودة في مصر مُصنعة طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية و كل سيدة لها وسيلة مختلفة عن الاخرى، نافية ما تردد عن أن حبوب منع الحمل محلية الصنع تُسبب أورام سرطانية، حيث ثُبت بالتجربة أن نسب هذه الأورام لا تختلف عن السيدة المستخدمة للوسيلة عن السيدة التي لا تستخدمها، وبالتالي فإن حبوب منع الحمل المصرية بريئة تماما من هذا الاتهام.

وتابعت :" ممكن يكون فيه بزنس بين الأطباء وعدد من الشركات المصنعة لحبوب منع الحمل في الخارج، بس أنا عاوز أقول أن بعض وسائل منع الحمل تحمي من بعض السرطان مثل سرطان المبيض".