شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تقرير غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية «صناعي وزراعي وتجاري وفندقي» امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019.
وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين للجان الامتحانات حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد (بعدم وجود) أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد في جداول الامتحانات.
وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية، أبرزها قيام أمين أول مرافق بمدرسة مشتهر الزراعية والمنتدب للعمل باللجنة (المكلف بأمن البوابة) لجنة المدرسة الثانوية الزراعية ببنها بمحافظة القليوبية بترك بوابة اللجنة، وتم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالة الموضوع للشؤون القانونية لاتخاذ اللازم، كما رصدت الغرفة بمحافظة بني سويف واقعة غش إلكتروني، وتم ضبط الطلاب والتحفظ على أجهزة التليفون المحمول وعمل تقرير بالواقعة.
وتفقد رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، اليوم، لجان سير الامتحانات للمدارس الفنية (الدور الثاني) بمحافظة الجيزة للاطمئنان على سير الامتحانات وانضباط الطلاب داخل اللجان.
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