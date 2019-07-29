شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يُصدر قرارًا بشأن مواعيد إغلاق المقاهي ومحلات السايبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، قرارًا بإغلاق جميع المقاهى ومحلات «السايبر» في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل خلال فصل الصيف، وفى تمام الساعة الثانية عشرة مساءً خلال فصل الشتاء، وشدد على حتمية الالتزام بتلك التوقيات واتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال كل من يخالف تلك التعليمات والتى تصل عقوبتها إلى حد الغلق الإداري.

جاء ذلك خلال حضور محافظ الإسماعيلية لفعاليات اللقاء الجماهيري الأول لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمحافظة الإسماعيلية، والذي نظمه مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية بالتعاون مع مؤسسات الدولة، تحت عنوان: «الأسرة المصرية: ثقافة.. تنشئة.. بناء»، وذلك لتأهيل المقبلين على الزواج، ونشر الوعي المجتمعي، ودعم الترابط الأسري، والحد من ظاهرة الطلاق، بحضور قيادات الأزهر الشريف.

وخلال اللقاء أوضح المحافظ أن جلوس المواطنين على المقاهى لساعات طويلة مضيعة للوقت وإهلاك لميزانية الأسرة، نظرا لما ينفقه رواد المقاهي من أموال تؤثر سلبًا على دخل الأسرة وحالتها الاقتصادية، الأمر الذي يعد أحد أسباب المشاكل الأسرية وحالات الطلاق.