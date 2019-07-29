شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يرفع درجة الاستعداد بالمستشفيات استعدادًا لعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، الاثنين، رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، والتأكد من توافر الأطقم الطبية من «أطباء، فنيين، تمريض» بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، بالإضافة إلى تأمين وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات.

وأكد محافظ كفر الشيخ على استمرار تكثيف نشاط الجانب الوقائي وتكثيف حملات مراقبة الأغذية على منافذ بيع المواد الغذائية، مع سحب عينات من كافة المعروضات الغذائية، وتكثيف المرور، مع تشديد إجراءات استمرار التزام الأطباء بالنوبتجيات بالوحدات الصحية والمستشفيات بدائرة المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عمرو النحاس، وكيل مديرية الصحة.