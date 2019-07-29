شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: التضخم في مصر انخفض لأدنى مستوياته منذ 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الخبير الاقتصادي إيهاب سمرة إن التضخم في مصر انخفض لأدنى مستوياته منذ 4 سنوات، حيث ذكر أن التضخم يعني زيادة حجم السيولة في السوق مقابل المعروض من السلع وبالتالي يجد أي تاجر فرصة لرفع أسعار السلعة، وبالتالي يزيد أسعار السلع عن تكلفتها من أجل زيادة أرباح التجار، موضحًا أن ذلك كان بسبب ضعف الانتاجية أو ضعف المعروض من السلع في الأسواق.

وأضاف «سمرة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN»، أن البعض في البداية اتهم قرار الدولة تعويم الجنيه بأنها السبب في ارتفاع نسبة التضخم، وهذا غير صحيح، حيث إن هذا الإجراء كان تصحيحا لوضع وقيمة الجنيه المصري، وبالتالي فإن عام 2017 شهد اضطرابات تصحيحية، ووصلت نسبة التضخم وقتها لـ31%.

وتابع: «في 2018 ابتدينا ناخد نفسنا شوية، ونحط إيدنا على العوار الحقيقي وهو ضعف الإنتاجية وزيادة الاستهلاك، حيث إن الشعب المصري كان يستهلك بسفاهة، في العام الحالي كان هناك ركود تصحيحي، وأصبح هناك انخفاض في مستوى التضخم».