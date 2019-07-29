شكرا لقرائتكم خبر عن «استرداد الأراضي»: مصرّون على استرداد كل «سنتيمتر» ملك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد أيوب، المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن هناك حالة تنسيق كامل بين كافة جهات الدولة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، واسترداد حق الشعب، معقبًا: «أراضي الدولة بقى ليها صاحب».

وأضاف «أيوب»، خلال مداخلة هاتفية، أن الموجة الـ13 من إزالة التعديات على أراضي الدولة، تؤكد أن الدولة مُصرة على استرداد كل «سنتي» من أراضي الدولة، لافتا إلى أن كل شخص وضعه يده على أراضي الدولة وقدم طلب لتقنين وضعه، ستقوم الدولة بالتصالح معه، بعد سداد رسوم الفحص والمعاينة.