شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة: استقرار السودان أمن قومي لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الفريق أول محمد حمدان، نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، قائلًا إنه تم استعراض الموقف السوداني وتطورات المشهد هناك، والموقف بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وقال «راضي»، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «دي إم سي» مساء الاثنين، إن الرئيس السيسي أكد موقف مصر الاستراتيجي الثابت من دعم السودان ودعم استقراره وتنميته، ودعم الشعب السوداني الشقيق، مشددًا على أن أمن السودان واستقراره أمن قومي بالنسبة لمصر.