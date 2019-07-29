شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يناقش استعدادات عيد الأضحي المبارك مع الأوقاف: 360 ساحة صلاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، عن تجهيز 360 ساحة لصلاة عيد الأضحي المبارك إضافة إلى المساجد المنتشرة على مستوى مراكز ومدن المحافظة مع تحديد اثنين من الدعاة لكل ساحة أحدهما أصلي والآخر احتياطي.

ونبه على ضرورة تواجد أئمة الساحات الأصليين والاحتياطيين، قبل صلاة العيد بساعة على الأقل وإشرافهم على الساحات تحت إشراف مديرية الأوقاف، لافتاً إلى حظر استخدام أية ساحات لصلاة العيد غير مرخص لها، وذلك بحضور الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف.