شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق شركة سياحة في وسط القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب داخل شركة سياحة بأحد العقارات في منطقة وسط البلد دون إصابات أو خسائر في الأرواح.
وتلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل إحدى شركات السياحة بمنطقة وسط البلد، وانتقلت القوات بمشاركة 3 سيارات إطفاء، وفرضت كردونًا أمنيًا حول موقع الحريق، وتمكنت القوات من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للأماكن المجاورة.
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