شكرا لقرائتكم خبر عن الطالبة "كنزى" تطلق مبادرة "يوم الانطلاق" لإنقاذ الأطفال المتضررين من الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الطالبة كنزى مدحت، مصممة الشعار الطلابي لمنتدى شباب العالم مبادرة تحت عنوان: انطلاق، توصى بتفعيل يوم للانطلاق للأطفال المتضررين من الطلاق، في محاولة لإنقاذ الأطفال الذين يتعرضون لأضرار الطلاق، لأن تلك الظاهرة تؤثر على مستقبل الآلاف من الأطفال الذين يتعرضون للعنف النفسي والمعنوي والجسدي .

وقالت الطالبة، إن الطلاق يترتب عليه ظهور جيل من الأطفال مفكك مهزوم منكسر لا يستطيع مواجهه الحياة لأنه لا يوجد من يسانده، لذلك تم اطلاق المبادرة، مطالبة بتبنيها لإنقاذ مستقبل آلاف الأطفال ممن يتعرضون لأضرار الطلاق.