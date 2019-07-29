شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق خدمة توصيل صكوك الأضاحي للمنازل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المشروع القومى لصكوك الأضاحى، عددا من الخدمات، للتفاعل مع الجمهور فى جمع التبرعات، وبيع الصكوك.
وقالت وزارة الأوقاف، المشرفة على المشروع، إنه عملًا على راحة المتبرعين، وخاصة كبار السن، وأصحاب الظروف الخاصة، وفرت الوزارة خدمة توصيل صكوك الأضاحى للمنازل.
وعلى من يرغب التسجِّيل على هذا الرابط : http://ar.awkafonline.com/?page_id=77220 ، يصلك مندوبنا إلى باب المنزل، ومعه الصك أو عدد الصكوك التي تطلبها ، أو أرسل رسالة طلب صك على الرقم التالي : ” 01001931849.
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